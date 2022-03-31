в Шереметьево задержан пассажир, пытавшийся незаконно провезти украшения на 3,3 млн руб.

Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула (Турция) незадекларированные часы и ювелирные изделия общей стоимостью 3,3 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба таможни.
«В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни задержали следовавшего из Стамбула в Москву 31-летнего гражданина РФ, который пытался незаконно провезти дорогостоящие наручные часы и ювелирные изделия», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате таможенного досмотра инспектор обнаружил в багаже пассажира наручные часы и 28 ювелирных изделий - кольца, браслеты, подвески и серьги. Таможенная экспертиза установила, что ювелирные изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней и являются копиями известных брендов. В соответствии с решением таможни все задержанные товары отнесены по предназначению к товарам для личного пользования.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров»).