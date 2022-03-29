Девушка, стрелявшая в красноярском детском саду, хотела убить мальчиков

20-летняя девушка, ворвавшаяся накануне в детсад Красноярска и выстрелившая из ружья, рассказала, что поступила так из ненависти к мужчинам, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что девушка перед тем, как пришла в детсад, застрелила своего 56-летнего отца. В дошкольном учреждении она хотела убить мальчиков.
28 марта девушку с ружьем в здании детсада заметила инструктор по физкультуре, она повалила гостью на пол, и в этот момент та выстрелила в стену. Далее к ним подбежала воспитательница и отобрала ружье. Девушку удерживали до прибытия полиции, писал Mash.