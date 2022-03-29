В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
48 минут назад

Стрелявшая в детсаду Красноярска девушка объяснила свои действия ненавистью к мужчинам

runews24.rurunews24.ru

20-летняя девушка, ворвавшаяся накануне в детсад Красноярска и выстрелившая из ружья, рассказала, что поступила так из ненависти к мужчинам, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушка, стрелявшая в красноярском детском саду, хотела убить мальчиков
Фото: следственный комитет рфследственный комитет рф

Известно, что девушка перед тем, как пришла в детсад, застрелила своего 56-летнего отца. В дошкольном учреждении она хотела убить мальчиков.

28 марта девушку с ружьем в здании детсада заметила инструктор по физкультуре, она повалила гостью на пол, и в этот момент та выстрелила в стену. Далее к ним подбежала воспитательница и отобрала ружье. Девушку удерживали до прибытия полиции, писал Mash.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители