На российско-украинской границе обстреляли пропускной пункт

В Курской области обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Фото: EPA EPA

По его словам, инцидент произошел 29 марта. Со стороны Украины был обстрелян КПП близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Старовойт добавил, что украинская огневая точка была подавлена ответным огнем российских военнослужащих.

«Прошу не поддаваться панике, ситуация находится полностью под нашим контролем», — добавил губернатор.