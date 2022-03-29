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56 минут назад

На российско-украинской границе обстреляли пропускной пункт

Lenta.ruLenta.ru

В Курской области обстрелян пропускной пункт на российско-украинской границе, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

На российско-украинской границе обстреляли пропускной пункт
Фото: EPAEPA

По его словам, инцидент произошел 29 марта. Со стороны Украины был обстрелян КПП близ поселка Теткино. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Старовойт добавил, что украинская огневая точка была подавлена ответным огнем российских военнослужащих.

«Прошу не поддаваться панике, ситуация находится полностью под нашим контролем», — добавил губернатор.

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24 февраля этот же пропускной пункт уже подвергался обстрелу со стороны Украины. Тогда также сообщалось, что ответным огнем пограничников огневая точка подавлена.

Происшествия,Роман Старовойт,Следственный комитет,
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