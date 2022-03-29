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41 минуту назад

Массовое ДТП с участием 47 машин в Подмосковье показали на видео

Александр Кузьмин

Массовое ДТП с участием 47 автомобилей, которое произошло во вторник, 29 марта, на Новорижском шоссе в Подмосковье, попало на видео, пишет «Газета.Ru»

«Мы проезжали мимо ДТП в районе 8 утра и насчитали 47 авто. Стояли инспекторы ГИБДД и скорая помощь. Какие-то автомобили были сильно повреждены, а какие-то незначительно», — рассказал собеседник издания.

Мужчина предположил, что причиной массовой аварии могла стать гололедица, так как некоторые горожане уже успели сменить резину на летнюю. Он уточнил, что лично видел лед на дороге и «переобутые» на лето машины.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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