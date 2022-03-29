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27 минут назад

Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска объяснила свои действия ненавистью к мужчинам

ТАССТАССиещё 2

Жительница Красноярска, выстрелившая из ружья в одном из детсадов города, а перед этим убившая своего отца, объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Россиянка объяснила нападение на детсад ненавистью к мужчинам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пояснила (мотивы своих поступков - прим. ТАСС) ненавистью к отцу и мальчикам. Пришла в садик, чтобы убить мальчиков", - сказал собеседник агентства.

Накануне в детский сад № 31 в Красноярске пришла 19-летняя девушка с ружьем. При попытке забрать у нее оружие произошел выстрел в стену. Никто не пострадал. Девушка была задержана сотрудниками детсада и передана правоохранительным органам. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца.

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Следственный комитет возбудил в ее отношении уголовное дело за убийство и покушение на убийство двух и более лиц. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

Происшествия,Следственный комитет,
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