Россиянка объяснила нападение на детсад ненавистью к мужчинам

Жительница Красноярска, выстрелившая из ружья в одном из детсадов города, а перед этим убившая своего отца, объяснила свои поступки ненавистью к мужчинам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Пояснила (мотивы своих поступков - прим. ТАСС) ненавистью к отцу и мальчикам. Пришла в садик, чтобы убить мальчиков", - сказал собеседник агентства.

Накануне в детский сад № 31 в Красноярске пришла 19-летняя девушка с ружьем. При попытке забрать у нее оружие произошел выстрел в стену. Никто не пострадал. Девушка была задержана сотрудниками детсада и передана правоохранительным органам. После задержания было установлено, что до этого она застрелила своего отца.