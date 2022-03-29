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43 минуты назад

Неизвестный в Санкт-Петербурге напал с ножом на подростка

Vse42.ruVse42.ru

В Невском районе Северной столицы России неизвестный травмировал ножом несовершеннолетнего после конфликта.

в Санкт-Петербурге неизвестный травмировал ножом несовершеннолетнего
Фото: PixabayPixabay

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером. В полицию сообщили, что на Караваевской улице подросток получил ножевое ранение.

На место оперативно прибыли стражи порядка, которые обнаружили 17-летнего юношу с резаными ранами предплечья и затылочной области. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в медучреждение.

После оказания помощи пострадавший пояснил, что около 22:00 по местному времени на улице у него произошел конфликт с неизвестным, в результате чего тот набросился на него с ножом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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