в Санкт-Петербурге неизвестный травмировал ножом несовершеннолетнего

На место оперативно прибыли стражи порядка, которые обнаружили 17-летнего юношу с резаными ранами предплечья и затылочной области. В состоянии средней степени тяжести он был госпитализирован в медучреждение.

После оказания помощи пострадавший пояснил, что около 22:00 по местному времени на улице у него произошел конфликт с неизвестным, в результате чего тот набросился на него с ножом. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.