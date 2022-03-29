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1 час назад

Стрелок из Екатеринбурга сдался полиции после дебоша в баре

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе около бара «Грязные танцы». Он сам пришел к правоохранительным органам после того, как сыщики установили личность стрелявшего. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе около бара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Мешков подключил к оперативной работе по установлению личностей нападавших наиболее опытных оперуполномоченных, которые с поставленной задачей справились за сутки. Когда стало понятно, кто конкретно стрелял, с ним связались и убедили в его же интересах добровольно явиться в ОБОП, сдать «ствол» и дать необходимые показания», – заявил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Стрелком оказался 37-летний местный житель, который пришел в полицию вместе со своим адвокатом. Пистолет, из которого подозреваемый стрелял, изъят.

По словам Валерия Горелых, причиной происшествия стала ссора.

«Нетрезвого посетителя охрана не пропустила, в итоге недовольный таким поворотом событий клиент позвал подмогу с целью поквитаться», – заявил полковник Горелых.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, утром в воскресенье у бара «Грязные танцы» на улице Малышева мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в посетителя заведения. Его доставили в больницу. Нападавший вместе со своими друзьями ретировались на машине с места происшествия.

Происшествия,Валерий Горелых,МВД России,
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