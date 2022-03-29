Против производителя сахара «Продимекс» возбуждено дело

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы в Telegram, против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс» возбуждено дело. В ходе проверок были выявлены признаки нарушение антимонопольного законодательства.
Так, «Продимекс» подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, следствием которой стало увеличение цен на сахар в рознице. В случае признания компании виновной ей грозит штраф.
В свою очередь, в Госдуме отметили, что текущая ситуация на российском рынке, а именно рост цен на отечественные товары, в которых вообще нет валютной составляющей, требует серьезного разбирательства.