Против производителя сахара «Продимекс» возбуждено дело

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы в Telegram, против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс» возбуждено дело. В ходе проверок были выявлены признаки нарушение антимонопольного законодательства.

Фото: гк "Продимекс" гк "Продимекс"

Так, «Продимекс» подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, следствием которой стало увеличение цен на сахар в рознице. В случае признания компании виновной ей грозит штраф.