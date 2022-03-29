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19 минут назад

Против производителя сахара «Продимекс» возбуждено дело

Daily MoscowDaily Moscowиещё 2

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы в Telegram, против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс» возбуждено дело. В ходе проверок были выявлены признаки нарушение антимонопольного законодательства.

Против производителя сахара «Продимекс» возбуждено дело
Фото: гк "Продимекс"гк "Продимекс"

Так, «Продимекс» подозревается в незаконной координации деятельности торговых сетей, следствием которой стало увеличение цен на сахар в рознице. В случае признания компании виновной ей грозит штраф.

В свою очередь, в Госдуме отметили, что текущая ситуация на российском рынке, а именно рост цен на отечественные товары, в которых вообще нет валютной составляющей, требует серьезного разбирательства.

Происшествия,ФАС России,Продимекс,Госдума,
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