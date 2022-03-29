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45 минут назад

Наводнения в Австралии показали на видео

Александр Кузьмин

На востоке Австралии проливные дожди вновь привели к наводнениям. Два человека погибли. Жителей пострадавших районов эвакуируют. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В Сиднее этот март стал самым дождливым за последние 80 лет. В ночь на 29 марта там также произошли внезапные наводнения. Местные службы работали всю ночь, чтобы убрать деревья с проезжей части. Некоторые дороги все еще заблокированы.

Восточное побережье страны затопило в начале месяца. Только по официальным данным погибли более двух десятков человек. Дожди в регионе продолжаются. Синоптики предупреждают об угрозе новых наводнений. При этом еще не ликвидированы последствия предыдущих.

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