Наводнения в Австралии показали на видео

На востоке Австралии проливные дожди вновь привели к наводнениям. Два человека погибли. Жителей пострадавших районов эвакуируют. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

В Сиднее этот март стал самым дождливым за последние 80 лет. В ночь на 29 марта там также произошли внезапные наводнения. Местные службы работали всю ночь, чтобы убрать деревья с проезжей части. Некоторые дороги все еще заблокированы.