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2 часа назад

Неизвестный сообщил о "минировании" самолета рейсом Ереван - Москва

ТАССТАССиещё 9

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту самолета, летящего из Еревана в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах во вторник.

Стало известно об угрозе взрыва на рейсе из Еревана в Москву
Фото: ТАССТАСС

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван - Москва. Самолет находится в полете, после посадки он будет проверен кинологами", - сказал собеседник агентства.

По данным Flightradar24, сейчас из Еревана самолет Boeing летит во Внуково. Утром самолет, направлявшийся в Шереметьево, сменил курс и в 08:40 мск приземлился в Самаре.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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