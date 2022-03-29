СК РФ расследует обстоятельства применения насилия к священнику на Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения физического насилия к священнику Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что будут установлены лица, причастные к этому преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

По данным СК, вооруженные мужчины, применяя физическое насилие, вывели священнослужителя из храма, то есть похитили его. В ходе произошедшего пострадали и прихожане, которые пытались противодействовать злоумышленникам.

Уточняется, что преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области.

Кадры произошедшего были распространены в социальных сетях.