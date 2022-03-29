В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
59 минут назад

СК РФ расследует обстоятельства применения насилия к священнику на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства применения физического насилия к священнику Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

СК РФ расследует обстоятельства применения насилия к священнику на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что будут установлены лица, причастные к этому преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

По данным СК, вооруженные мужчины, применяя физическое насилие, вывели священнослужителя из храма, то есть похитили его. В ходе произошедшего пострадали и прихожане, которые пытались противодействовать злоумышленникам.

Уточняется, что преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области.

Кадры произошедшего были распространены в социальных сетях.

Последние новости
Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители