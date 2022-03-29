Онколога и пенсионера заподозрили в изнасиловании школьницы

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании в Екатеринбурге 15-летней ученицы коррекционной школы.

В совершении преступления подозреваются врач-онколог и военный пенсионер, который в прошлом занимал высокопоставленный пост, пишет "КП-Екатеринбург". Также издание утверждает, что еще по делу проходит общая знакомая мужчин.

По предварительным данным, компания арендовала квартиру на улице Союзной, чтобы якобы вместе с несовершеннолетней употреблять наркотики. Предположительно, там и произошло изнасилование.

Фигуранты задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, передает "Уралинформбюро".