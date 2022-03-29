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44 минуты назад

Онколога и военного пенсионера заподозрили в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге

УралинформбюроУралинформбюроиещё 2

Официального подтверждения пока нет.

Онколога и пенсионера заподозрили в изнасиловании школьницы
Фото: ТАССТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело об изнасиловании в Екатеринбурге 15-летней ученицы коррекционной школы.

В совершении преступления подозреваются врач-онколог и военный пенсионер, который в прошлом занимал высокопоставленный пост, пишет "КП-Екатеринбург". Также издание утверждает, что еще по делу проходит общая знакомая мужчин.

По предварительным данным, компания арендовала квартиру на улице Союзной, чтобы якобы вместе с несовершеннолетней употреблять наркотики. Предположительно, там и произошло изнасилование.

Фигуранты задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения, передает "Уралинформбюро".

В пресс-службе регионального СУ СКР воздержались от комментариев.

Происшествия,Следственный комитет,
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