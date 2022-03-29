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40 минут назад

Жители российского поселка оказались в снежной блокаде

Газета.RuГазета.Ru

Жители поселка в Комсомольске-на-Амуре оказались в снежной блокаде, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Жители российского поселка оказались в снежной блокаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов канала, о своей беде жители смогли сообщить чиновникам только через соцсети.

В поселке Огнеупорном Хабаровского края около 20 домов. Из-за сильных снежных осадков там замело единственную дорогу. Дети не могут пройти в школу в соседнем селе. Жители пытались выбраться из белого плена самостоятельно, но у них ничего не получилось – весенний снег очень мокрый и плотный.

Управление дорожной деятельности не отвечало на звонки жителей Огнеупорного и не приезжало расчистить единственную дорогу.

Тогда местные жители рассказали о ситуации в соцсетях чиновникам – такой гражданский метод сработал – их пообещали освободить из снежного плена.

В января солдаты ливанской армии спасли из снежного плена свыше 60 человек.

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