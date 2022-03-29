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1 час назад

Мужчина изрезал лицо незнакомца канцелярским ножом и попал на видео

Александр Кузьмин

На железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода один из пассажиров напал на другого с канцелярским ножом и ранил того. Видео публикует telegram-канал «News.ru».

Сообщается, что в зале ожидания 58-летний житель Тюменской области предложил выпить мужчине, сидевшему на соседней лавочке. Тот ответил отказом, что привело тюменца в ярость, после чего он достал из сумки канцелярский нож и набросился на отказавшего мужчину, который получил несколько ран лица и предплечья.Транспортные полицейские, увидев происходящее через камеры видеонаблюдения, поспешили на место и скрутили нападавшего. По фактам хулиганства возбуждено уголовное дело, мужчина сейчас находится под стражей.

Происшествия,Видео,
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