На железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода один из пассажиров напал на другого с канцелярским ножом и ранил того. Видео публикует telegram-канал «News.ru».

Сообщается, что в зале ожидания 58-летний житель Тюменской области предложил выпить мужчине, сидевшему на соседней лавочке. Тот ответил отказом, что привело тюменца в ярость, после чего он достал из сумки канцелярский нож и набросился на отказавшего мужчину, который получил несколько ран лица и предплечья.Транспортные полицейские, увидев происходящее через камеры видеонаблюдения, поспешили на место и скрутили нападавшего. По фактам хулиганства возбуждено уголовное дело, мужчина сейчас находится под стражей.