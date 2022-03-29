Школьница прикурила от Вечного огня в Улан-Удэ. Видео

Пара школьниц надругались над монументом Вечного огня в Улан-Удэ. Одна прикурила, а ее подруга сняла это на камеру телефона, пребывая в очень веселом настроении.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, личности обеих девушек установлены.
«Это 15-летние школьницы. По словам подростков, поступок они совершили из шалости, они раскаялись в содеянном» - рассказали в ведомстве.
Впоследствии девушек поставят на профилактический учёт в ПДН. А собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения.