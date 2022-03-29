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1 час назад

Школьница прикурила от Вечного огня в Улан-Удэ. Видео

Александр Кузьмин

Пара школьниц надругались над монументом Вечного огня в Улан-Удэ. Одна прикурила, а ее подруга сняла это на камеру телефона, пребывая в очень веселом настроении.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, личности обеих девушек установлены.

«Это 15-летние школьницы. По словам подростков, поступок они совершили из шалости, они раскаялись в содеянном» - рассказали в ведомстве.

Впоследствии девушек поставят на профилактический учёт в ПДН. А собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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