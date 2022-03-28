Десятки пассажиров в понедельник в панике покинули аэропорт курорта Канкун в мексиканском штате Кинтана-Роо, где, предположительно, произошла перестрелка. Об этом сообщила на своем сайте газета El Milenio.

Звуки, похожие на выстрелы, раздались в третьем терминале воздушной гавани. Сведений о пострадавших обнародовано не было. По словам прокурора региона Оскара Монтеса, представители властей пока не смогли подтвердить сведения о возможном применении огнестрельного оружия. По их данным, похожие на выстрелы звуки могла издать вышедшая из строя лента для подачи багажа.

На побережье Карибского моря в Кинтана-Роо, где находятся такие популярные курорты, как Канкун, Тулум и Плайя-дель-Кармен, осенью 2021 года заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы открыли огонь. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали.