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21 минуту назад

СМИ: в аэропорту Канкуна произошла паника из-за предполагаемой перестрелки

ТАССТАСС

Десятки пассажиров в понедельник в панике покинули аэропорт курорта Канкун в мексиканском штате Кинтана-Роо, где, предположительно, произошла перестрелка. Об этом сообщила на своем сайте газета El Milenio.

Звуки, похожие на выстрелы, раздались в третьем терминале воздушной гавани. Сведений о пострадавших обнародовано не было. По словам прокурора региона Оскара Монтеса, представители властей пока не смогли подтвердить сведения о возможном применении огнестрельного оружия. По их данным, похожие на выстрелы звуки могла издать вышедшая из строя лента для подачи багажа.

На побережье Карибского моря в Кинтана-Роо, где находятся такие популярные курорты, как Канкун, Тулум и Плайя-дель-Кармен, осенью 2021 года заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы открыли огонь. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали.

В ноябре на пляже Петемпич недалеко от Канкуна произошло столкновение преступных группировок. Двое участников перестрелки были убиты на месте, а еще три человека, в том числе турист из США, получили ранения. В одном из отелей в Плайя-дель-Кармен в январе этого года застрелили двоих граждан Канады. Погибшие имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Происшествия,Видео,
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