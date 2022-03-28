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44 минуты назад

Обвиняемого в изнасиловании бойца ММА Новоселова арестовали

Вероника Полынина

Бывший чемпион по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов арестован по подозрению в изнасиловании.

Обвиняемого в изнасиловании бойца ММА Новоселова арестовали
Фото: ТАССТАСС

«Суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 мая», - сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Новоселову предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Боец ММА, обвиняемый в изнасиловании подмосковной студенткой, объяснил произошедшее

Следствие считает, что 27 марта бывший спортсмен познакомился в ночном клубе с девушкой, а затем избил ее, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал.

По версии 18-летней потерпевшей, студентки одного из медицинских вузов Москвы, спортсмен предложил подвезти ее из клуба до дома вместе с подругой, но по пути остановил автомобиль в тихом месте и надругался над ней.

Сам спортсмен утверждает, что в ночном клубе ему что-то подсыпали в алкоголь, ему стало плохо и он уехал домой. Девушек в машине он не помнит.

Новоселов уже дважды сидел в тюрьме. В 1993 году он был осужден на 14 лет за убийство, а в 2012 году получил три с половиной года колонии за покровительство наркобизнеса.

Новоселов стал чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам в 2007 году.

Происшествия,Максим Новоселов,
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