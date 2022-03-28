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29 минут назад

Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у олигарха

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У миллиардера Романа Абрамовича были симптомы отравления в Киеве во время переговоров между российской и украинской делегациями. Эту информацию «Русской службе Би-би-си» подтвердил его представитель.

Представитель Абрамовича оценил данные о симптомах отравления у него
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его оценке, олигарх испытывал симптомы «несколько недель назад», но сейчас чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах. Представитель Абрамовича также не стал раскрывать данные о других возможных пострадавших или предполагаемых источниках отравления.

Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что у Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом. По информации издания, у бизнесмена и двоих членов переговорной группы с украинской стороны возникло покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Роман Абрамович принимал участие в начальном этапе организации переговоров двух стран. Он добавил, что в настоящее время в процессе задействованы переговорные группы.

Происшествия,Роман Абрамович,Дмитрий Песков,
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