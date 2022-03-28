Обвиняемого в изнасиловании бойца ММА Новоселова арестовали

Суд на два месяца арестовал бойца ММА Максима Новоселова, изнасиловавшего девушку на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 28 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

— С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений против половой свободы 18-летней девушки, меру пресечения в виде заключения под стражу, — уточнила представитель ведомства.

Она добавила, что Новоселов пробудет в СИЗО до 27 мая 2022 года.