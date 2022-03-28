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1 час назад

Россиянин два месяца хранил тело знакомой на балконе

Lenta.ruLenta.ru

Россиянин в Юрюзани два месяца хранил тело знакомой на балконе. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 28 марта, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Челябинской области.

Россиянин два месяца хранил тело знакомой на балконе
Фото:  Анатолий Жданов / Коммерсантъ Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, тело было найдено на балконе 25 марта, однако смерть жертвы наступила около двух месяцев назад — мужчина убил знакомую во время распития спиртного. После случившегося он спрятал тело и продолжал вести асоциальный образ жизни.

Криминалисты уже определили причину смерти женщины — на ее голове имеются травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что свой приговор получил россиянин, который задушил бывшую жену, спрятал в мешок и закопал. Мужчина осужден на девять лет колонии строгого режима; мотивом для расправы стал финансовый спор. Убийство произошло во время утренней пробежки, которую совершала жертва.

Происшествия,Следственный комитет,
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