Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев

У российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщает Wall Street Journal.

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По информации издания, у Абрамовича и двоих членов переговорной группы со стороны Украины появилось покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках. В настоящее время их состояние улучшилось, и их жизни ничего не угрожает, утверждают собеседники газеты.