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27 минут назад

Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев

Lenta.ruLenta.ru

У российского миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом со ссылкой на источники, близкие к ситуации, сообщает Wall Street Journal.

Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, у Абрамовича и двоих членов переговорной группы со стороны Украины появилось покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках. В настоящее время их состояние улучшилось, и их жизни ничего не угрожает, утверждают собеседники газеты.

Также стало известно, что одним из пострадавших мог стать депутат Верховной Рады Рустем Умеров. Как писал «Коммерсантъ», сам нардеп указанные сведения опроверг, заверив, что с ним все хорошо.

Происшествия,Рустем Умеров,Роман Абрамович,Коммерсант,Верховная Рада,
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