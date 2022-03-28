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59 минут назад

Серебренникову отменили условный срок

Вероника Полынина

Хамовнический суд Москвы отменил условный срок режиссеру Кириллу Серебренникову и снял с него судимость, передает ТАСС.

Серебренникову отменили условный срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», - сообщили в суде.

Судья сочла поведение Серебренникова безупречным, а также учла, что режиссер возместил причиненный им вред и оплатил штраф.

В июне 2020 году Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в хищении бюджетных средств в размере 129 млн рублей и приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей. В 2021 году стало известно, что Серебренников заплатил штраф и единолично возместил 129 миллионов рублей по иску министерства культуры РФ. «Интерфакс» сообщал, что деньги для выплаты компенсации режиссеру помогли собрать в том числе известные бизнесмены.

Происшествия,Кирилл Серебренников,Минкультуры России,
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