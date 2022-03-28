Серебренникову отменили условный срок

«Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», - сообщили в суде.

В июне 2020 году Мещанский суд Москвы признал фигурантов дела «Седьмой студии» виновными в хищении бюджетных средств в размере 129 млн рублей и приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и штрафу 800 тысяч рублей. В 2021 году стало известно, что Серебренников заплатил штраф и единолично возместил 129 миллионов рублей по иску министерства культуры РФ. «Интерфакс» сообщал, что деньги для выплаты компенсации режиссеру помогли собрать в том числе известные бизнесмены.