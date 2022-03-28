Злоумышленники потребовали 100 млн долларов и сообщили о «минировании» судов в Петербурге

Злоумышленники, которые «заминировали» петербургские суды, потребовали 100 млн долларов. В объединенной пресс-службе судов города пояснили, что в сообщениях была высказана позиция по поводу спецоперации на Украине.

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«Районные суды г. Санкт-Петербурга получили письма о заминировании», – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что те, кто отправил сообщение о «минировании» Невского районного суда, требовали 100 млн долларов.