Злоумышленники потребовали 100 млн долларов и сообщили о «минировании» судов в Петербурге

Злоумышленники, которые «заминировали» петербургские суды, потребовали 100 млн долларов. В объединенной пресс-службе судов города пояснили, что в сообщениях была высказана позиция по поводу спецоперации на Украине.
«Районные суды г. Санкт-Петербурга получили письма о заминировании», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что те, кто отправил сообщение о «минировании» Невского районного суда, требовали 100 млн долларов.
В случае с Приморским и Сестрорецким судом злоумышленники высказали свое отношение к спецоперации на Украине. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что более 40 человек задержали в Петербурге из-за подозрений в «минировании». Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева