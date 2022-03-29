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42 минуты назад

СК РФ возбудил дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных

ТАССТАССиещё 5

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК.

СК РФ расследует дело о пытках военнопленных украинскими силовиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 27 марта на территории Украины военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований совершили покушение на убийство с особой жестокостью не менее восьмерых задержанных, нанеся им множественные телесные повреждения различной степени тяжести. При этом они использовали огнестрельное оружие и произвели неоднократные выстрелы.

Происшествия,Убийство в детсаду,Следственный комитет,
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