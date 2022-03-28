Тело младенца обнаружили на заводе в Подмосковье

Работник Каширского мусороперерабатывающего завода обнаружил на сортировочной ленте среди мусора тело новорожденного. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Мужчина сразу же рассказал о находке сотрудникам правоохранительных органов Подмосковья. Спустя некоторое время полицейские смогли установить предполагаемую мать погибшего младенца. Ею оказалась жительница города Домодедово.

Родственники россиянки сообщили, что она, находясь на девятом месяце беременности, самостоятельно отправилась в больницу, а вернулась оттуда без ребенка.

Своему мужу жительница Московской области заявила о якобы «замершем» плоде. По сведениям источника РЕН ТВ, супруги довольно часто злоупотребляли спиртными напитками. Сейчас женщину ищут.