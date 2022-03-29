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1 час назад

Пожар на хлебокомбинате «Инской»: эвакуировались 15 человек

НДН.ИнфоНДН.Инфоиещё 1

Утром 29 марта на хлебокомбинате «Инской» в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар.

В Новосибирске произошел пожар на хлебозаводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Было установлено, что на втором этаже в цехе заморозки под металлическими листами горит утеплитель на площади 6 кв м», — рассказал официальный представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По его словам, из помещений хлебокомбината самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Через 25 минут открытое горение было ликвидировано.

«Хлебокомбинат в настоящий момент работает в штатном режиме. Инцидент не повлиял на работу предприятия», — говорят в МЧС.

Днем ранее крупный пожар произошел на улице Кавалерийской, 468а загорелась станция технического обслуживания — из здания вынесли несколько газовых баллонов. Столб дыма видели даже жители Центрального района, а находящиеся рядом с местом пожара люди сообщили о звуках взрывов (или хлопков).

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