В Новосибирске произошел пожар на хлебозаводе

«Через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Было установлено, что на втором этаже в цехе заморозки под металлическими листами горит утеплитель на площади 6 кв м», — рассказал официальный представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.