В Новосибирске произошел пожар на хлебозаводе

Утром 29 марта на хлебокомбинате «Инской» в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар.
«Через пять минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. Было установлено, что на втором этаже в цехе заморозки под металлическими листами горит утеплитель на площади 6 кв м», — рассказал официальный представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
По его словам, из помещений хлебокомбината самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Через 25 минут открытое горение было ликвидировано.
«Хлебокомбинат в настоящий момент работает в штатном режиме. Инцидент не повлиял на работу предприятия», — говорят в МЧС.
Днем ранее крупный пожар произошел на улице Кавалерийской, 468а загорелась станция технического обслуживания — из здания вынесли несколько газовых баллонов. Столб дыма видели даже жители Центрального района, а находящиеся рядом с местом пожара люди сообщили о звуках взрывов (или хлопков).