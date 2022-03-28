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1 час назад

Прокурор Семененко подверглась нападению в московском ресторане

Алиса Селезнёва

Начата проверка по поводу конфликта в ресторане с участием прокурора Марии Семененко. Об этом со ссылкой на осведомленный источник в правоохранительных органах пишет «Московский комсомолец».

Прокурор Семененко подверглась нападению в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, инцидент произошел в ресторане «Ля провинция», где Семененко ужинала с мужем. Здесь же находился судья Королевского горсуда Дмитрий Ганус.

Внезапно один из посетителей ресторана, полковник полиции, начал вести себя вызывающе, высказывать активное недовольство работой официантов и грубить другим посетителям.

«К сожалению, офицер полиции не внял посетителям, которые пытались его обуздать», - рассказали в ресторане.

В результате начавшейся драки травмы получили сама гособвинитель, ее супруг, судья и полковник. По данному факту начата проверка. Семененко и ее муж ушли на больничный, отмечает издание.

Мария Семененко поддерживала гособвинение в делах об убийстве политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской, сейчас участвует в процессе над Арашуковым.

Ранее в интернете появились кадры, на которых мужчина врезался в припаркованный Porsche на улице Рузвельта в Ялте. СМИ сообщили, что ДТП спровоцировал судья Центрального районного суда Симферополя. Приехавшим на место сотрудникам полиции он стал угрожать своими связями, а также ругался на них матом и хватал за форму.

Происшествия,Мария Семененко,Анна Политковская,Борис Немцов,
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