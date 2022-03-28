Суд вынес приговор бросившей «коктейль Молотова» в полицейских в Москве

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима студентку Анастасию Левашову, бросившую в полицейских бутылку с горючей смесью на несанкционированной акции в центре Москвы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.

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"Тверской районный суд города Москвы 28 марта огласил приговор в отношении Левашовой Анастасии Михайловны. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина.

Вечером 24 февраля на несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади Левашова кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. МВД, СК и прокуратура Москвы предупреждали об ответственности за незаконные массовые акции; за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы. Также сообщалось, что сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции.

Левашова на стадии предварительного следствия находилась в СИЗО, частично признала вину.