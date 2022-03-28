В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
14 минут назад

Боец ММА, обвиняемый в изнасиловании подмосковной студенткой, объяснил произошедшее

Никита Бородкин

Боец ММА Максим Новоселов заявил, что в его алкоголь что-то подмешали и он потерял самоконтроль. Как сообщает Telegram-канал Shot, так он отреагировал на обвинения 18-летней студентки из Подмосковья в изнасиловании.

Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил произошедшее
Фото: Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте"Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте"

Мужчина рассказал, что не помнит, как пострадавшая оказалась вместе с ним в караоке-клубе, а после и в его авто. Новоселов уверен, что виной произошедшему неизвестное вещество, которое ему подмешали в алкоголь. Еще в клубе он якобы почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой.

Уже на пути к дому спортсмена задержали правоохранители. Мужчина уверяет, что девушек в своей машине он заметил только после того, как его остановили полицейские. Подруга пострадавшей девушки позвонила в полицию прямо из машины, после чего авто Новоселова остановили сотрудники ДПС.

Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

Известно, что в 1993 году спортсмен был осужден на 14 лет за убийство, а в 2012 году получил 3,5 года тюремного заключения за покровительство наркобизнесу.

Происшествия,Максим Новоселов,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители