Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил произошедшее

Боец ММА Максим Новоселов заявил, что в его алкоголь что-то подмешали и он потерял самоконтроль. Как сообщает Telegram-канал Shot, так он отреагировал на обвинения 18-летней студентки из Подмосковья в изнасиловании.

Фото: Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте" Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте"

Мужчина рассказал, что не помнит, как пострадавшая оказалась вместе с ним в караоке-клубе, а после и в его авто. Новоселов уверен, что виной произошедшему неизвестное вещество, которое ему подмешали в алкоголь. Еще в клубе он якобы почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой.

Уже на пути к дому спортсмена задержали правоохранители. Мужчина уверяет, что девушек в своей машине он заметил только после того, как его остановили полицейские. Подруга пострадавшей девушки позвонила в полицию прямо из машины, после чего авто Новоселова остановили сотрудники ДПС.