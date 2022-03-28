Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил произошедшее

Боец ММА Максим Новоселов заявил, что в его алкоголь что-то подмешали и он потерял самоконтроль. Как сообщает Telegram-канал Shot, так он отреагировал на обвинения 18-летней студентки из Подмосковья в изнасиловании.
Мужчина рассказал, что не помнит, как пострадавшая оказалась вместе с ним в караоке-клубе, а после и в его авто. Новоселов уверен, что виной произошедшему неизвестное вещество, которое ему подмешали в алкоголь. Еще в клубе он якобы почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой.
Уже на пути к дому спортсмена задержали правоохранители. Мужчина уверяет, что девушек в своей машине он заметил только после того, как его остановили полицейские. Подруга пострадавшей девушки позвонила в полицию прямо из машины, после чего авто Новоселова остановили сотрудники ДПС.
Известно, что в 1993 году спортсмен был осужден на 14 лет за убийство, а в 2012 году получил 3,5 года тюремного заключения за покровительство наркобизнесу.