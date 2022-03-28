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22 минуты назад

«Мерседес» уехавшей в Израиль Пугачевой попал в ДТП в Подмосковье

Никита Бородкин

22 марта Mercedes-Benz, который принадлежит певице Алле Пугачевой, попал в ДТП в подмосковном Одинцово. Как сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около 8:30 часов утра на 6 км автодороги Аниково-Агафоново-Кубинка машина столкнулась с автомобилем ГАЗ.

«Мерседес» уехавшей в Израиль Пугачевой попал в ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что водитель отечественного авто нарушил правила дорожного движения на перекрестке и не уступил дорогу «Мерседесу», врезавшись в него. По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал, в обоих машинах не было пассажиров.

«В тот день машину нужно было отогнать в сервис на обслуживание, но у меня были другие дела, и сделать это согласился один мой знакомый. Видимо, он себя неправильно повел на дороге, и произошло столкновение с другой машиной. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы уладить этот вопрос, очень много нервов у меня отняло это недоразумение», — рассказал о ситуации владелец ГАЗа.

Напомним, что Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети сейчас находятся в Израиле. Недавно певица вышла на связь в соцсетях и опровергла новости об эмиграции, объяснив отъезд отпуском. Сейчас певица проходит плановое лечение, а в будущем собирается вернуться обратно в Россию.

Подруга рассказала о возвращении Пугачевой

При этом официально о возвращении Примадонны в страну пока не сообщалось — предположительно, за рулем ее «Мерседеса» находился водитель.

Происшествия,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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