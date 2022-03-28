«Мерседес» уехавшей в Израиль Пугачевой попал в ДТП

«В тот день машину нужно было отогнать в сервис на обслуживание, но у меня были другие дела, и сделать это согласился один мой знакомый. Видимо, он себя неправильно повел на дороге, и произошло столкновение с другой машиной. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы уладить этот вопрос, очень много нервов у меня отняло это недоразумение», — рассказал о ситуации владелец ГАЗа.