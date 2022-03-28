«Мерседес» уехавшей в Израиль Пугачевой попал в ДТП

22 марта Mercedes-Benz, который принадлежит певице Алле Пугачевой, попал в ДТП в подмосковном Одинцово. Как сообщает «КП» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, около 8:30 часов утра на 6 км автодороги Аниково-Агафоново-Кубинка машина столкнулась с автомобилем ГАЗ.
Известно, что водитель отечественного авто нарушил правила дорожного движения на перекрестке и не уступил дорогу «Мерседесу», врезавшись в него. По счастливой случайности, в аварии никто не пострадал, в обоих машинах не было пассажиров.
«В тот день машину нужно было отогнать в сервис на обслуживание, но у меня были другие дела, и сделать это согласился один мой знакомый. Видимо, он себя неправильно повел на дороге, и произошло столкновение с другой машиной. Мне пришлось обратиться к адвокату, чтобы уладить этот вопрос, очень много нервов у меня отняло это недоразумение», — рассказал о ситуации владелец ГАЗа.
Напомним, что Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети сейчас находятся в Израиле. Недавно певица вышла на связь в соцсетях и опровергла новости об эмиграции, объяснив отъезд отпуском. Сейчас певица проходит плановое лечение, а в будущем собирается вернуться обратно в Россию.
При этом официально о возвращении Примадонны в страну пока не сообщалось — предположительно, за рулем ее «Мерседеса» находился водитель.