Порядка 15 машин столкнулись на Киевском шоссе возле аэропорта Внуково

Несколько небольших аварий произошли на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково в Москве, в результате ДТП никто не пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
"По предварительным данным, в районе 31-го км Киевского шоссе произошло несколько мелких ДТП. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло пять ДТП.
"Произошло столкновение трех машин, неподалеку зафиксированы два ДТП по четыре машины, а также еще две аварии с участием двух транспортных средств в каждой", - добавил источник.
На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что на 31-м км Киевского шоссе затруднено движение из-за ДТП, призвав водителей по возможности выбирать пути объезда.