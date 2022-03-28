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24 минуты назад

Порядка 15 машин столкнулись на Киевском шоссе возле аэропорта Внуково

ТАССТАССиещё 3

Несколько небольших аварий произошли на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково в Москве, в результате ДТП никто не пострадал. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Порядка 15 машин столкнулись на Киевском шоссе возле аэропорта Внуково
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, в районе 31-го км Киевского шоссе произошло несколько мелких ДТП. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло пять ДТП.

"Произошло столкновение трех машин, неподалеку зафиксированы два ДТП по четыре машины, а также еще две аварии с участием двух транспортных средств в каждой", - добавил источник.

На месте работают сотрудники полиции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что на 31-м км Киевского шоссе затруднено движение из-за ДТП, призвав водителей по возможности выбирать пути объезда.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,
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