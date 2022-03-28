Боевые действия в окресностях украинских АЭС могут привести к распространению радиоактивных частиц

Возгорания в лесной зоне могут привести к распространению радиоактивных частиц.
Угрозу также представляет нестабильное энергообеспечение хранилищ ядерных отходов.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал председатель союза «Чернобыль» России Вячеслав Гришин. При этом он отметил, что больше беспокойства вызывает работающая Запорожская АЭС, на ЧАЭС ситуация менее опасная.
«Мы очень обеспокоены ситуацией, происходящей на Украине. Конечно, из-за этих военных действий риски существуют. Там есть пятна радиоактивные, которые в случае возгорания в лесной зоне опасны. Пожары часто были и в мирное время, опасные тем, что разносятся радионуклиды.
Их не так много осталось, потому что период полураспада прошёл, но есть и пятна плутония, период полураспада которого 30 тысяч лет. Если возгорание в пятне, то можно получить внутреннее облучение путём вдыхания этих частиц. Опасность может быть в хранилищах радиоактивных отходов.
Во время боевых действий там отключалась электроэнергия, обрывы электросети. Но там есть аварийные дизеля, которые включились, и охлаждение этих хранилищ продолжалось. Если говорить об опасности, то это по той же работающей Запорожской АЭС, а в законсервированной Чернобыльской зоне всё-таки менее опасно».
Также Гришин не исключил провокации ВСУ на Чернобыльской АЭС. Российские войска не допустят эскалации в зоне отчуждения, предположил собеседник.
«С нашей стороны это исключено. Что касается тех подразделений ВСУ, то у нас нет уверенности. Мы допускаем, что какие-то провокации возможны. Для того там и находятся наши вооружённые силы и специалисты наверняка есть. Я думаю, что и украинские специалисты, работники станции заинтересованы в том, чтобы это происходило безопасно».
Чернобыльская АЭС перешла под контроль российских войск 24 февраля.
Впоследствии официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова предупредила о рисках ядерных провокаций со стороны Киева. По её словам, установление контроля над ЧАЭС и Запорожской АЭС осуществлено только для недопущения подобных действий.
Ночью 9 марта были нанесены удары по подстанции и ЛЭП электростанции, ЧАЭС была переведена на резервные источники питания. Глава СКР поручил расследовать инцидент, обстрел объектов энергосистемы был назван преступлением, совершённым ВСУ.
Позже в Минэнерго России сообщили о штатной работе электростанции. Как заявил министр Николай Шульгинов, ЧАЭС с 14 марта получает электроэнергию от белорусской энергосистемы. В Telegram-канале ведомства сообщалось, что украинский техперсонал продолжает работу на станции.