Боевые действия в окресностях украинских АЭС могут привести к распространению радиоактивных частиц

«С нашей стороны это исключено. Что касается тех подразделений ВСУ, то у нас нет уверенности. Мы допускаем, что какие-то провокации возможны. Для того там и находятся наши вооружённые силы и специалисты наверняка есть. Я думаю, что и украинские специалисты, работники станции заинтересованы в том, чтобы это происходило безопасно».