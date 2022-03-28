На Урале задержали двух россиян, организовавших более 40 фиктивных браков мигрантов

Сотрудники УФСБ по Свердловской области раскрыли и пресекли канал незаконной миграции, в котором два россиянина организовали более 40 фиктивных браков, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу силового ведомства.

Сообщается, что задержанные организовали свою деятельность в 2021 году. По данным службы безопасности, преступная деятельность осуществлялась путем заключения в ЗАГСах более 40 фиктивных браков иностранных граждан с россиянами и на их основании оформлении иностранцам разрешений на временное проживание на территории России. Уточняется, что возбуждено и расследуется уголовное дело об "Организации незаконной миграции" (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).