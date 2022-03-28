Мужчина с ножом попытался ограбить магазин и попал на видео

На Благодатной улице в Петербурге неизвестный мужчина попытался совершить ограбление. Он зашел в универсам с ножом, но ушел ни с чем. Злоумышленника спугнули, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Инцидент, произошедший в магазине, зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговом зале. На кадрах видно, как мужчина входит в магазин, направляется к прилавку и начинает угрожать кассиру, а после сбегает.
Сотрудники универсама уже передали видеозаписи полицейским и описали приметы нападающего.