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43 минуты назад

В Красноярске в детсаду девушка выстрелила из ружья

ТАССТАССиещё 2

Жительница Красноярска выстрелила из ружья в помещении дошкольного учреждения. Она задержана, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В Красноярске в детсаду девушка выстрелила из ружья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, она произвела один выстрел из ружья в стену. Заметив произошедшее, один из работников данной организации задержал правонарушительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Пострадавших нет", - сказали в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Злоумышленница доставлена в территориальный отдел полиции для разбирательства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,Росгвардия,
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