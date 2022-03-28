В Красноярске в детсаду девушка выстрелила из ружья

"Сегодня днем в Красноярске в здание дошкольного учреждения беспрепятственно проникла девушка 2002 года рождения. Находясь внутри помещения, она произвела один выстрел из ружья в стену. Заметив произошедшее, один из работников данной организации задержал правонарушительницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии. Пострадавших нет", - сказали в полиции.