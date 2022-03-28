Выстрелившая из ружья в детском саду Красноярска призналась, что убила отца

Девушка, устроившая стрельбу в детском саду Красноярска, призналась, что прежде чем прийти с оружием в образовательное учреждение, она совершила убийство, передает Telegram-канал Kras Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Когда девушку задержали, на допросе она рассказала, что убила собственного отца. В сообщении источника также указано, что выстрелила девушка "случайно".

Как уточняет портал "Красноярск онлайн" со ссылкой на собственные источники, девушка находилась в неадекватном состоянии. Официально эту информацию пока не подтвердили, девушка еще не прошла процедуру медосвидетельствования.

Инцидент произошел в детском саду N 31. 20-летняя Полина Д. пришла в здание с оружием и выстрелила в стену. Как сообщалось, она кричала о притеснениях женщин, разозлилась девушка после того, как ее не взяли в детский сад на работу. Злоумышленницу задержали инструктор по физкультуре и воспитательница. Женщины удерживали Полину до приезда сотрудников Росгвардии.

По информации Главного управления МВД России по Красноярскому краю, никто не пострадал.