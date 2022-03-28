В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
39 минут назад

Выстрелившая из ружья в детском саду Красноярска призналась, что убила отца

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Девушка, устроившая стрельбу в детском саду Красноярска, призналась, что прежде чем прийти с оружием в образовательное учреждение, она совершила убийство, передает Telegram-канал Kras Mash.

Выстрелившая из ружья в детском саду Красноярска призналась, что убила отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда девушку задержали, на допросе она рассказала, что убила собственного отца. В сообщении источника также указано, что выстрелила девушка "случайно".

Как уточняет портал "Красноярск онлайн" со ссылкой на собственные источники, девушка находилась в неадекватном состоянии. Официально эту информацию пока не подтвердили, девушка еще не прошла процедуру медосвидетельствования.

Инцидент произошел в детском саду N 31. 20-летняя Полина Д. пришла в здание с оружием и выстрелила в стену. Как сообщалось, она кричала о притеснениях женщин, разозлилась девушка после того, как ее не взяли в детский сад на работу. Злоумышленницу задержали инструктор по физкультуре и воспитательница. Женщины удерживали Полину до приезда сотрудников Росгвардии.

По информации Главного управления МВД России по Красноярскому краю, никто не пострадал.

Последние новости
Происшествия,МВД России,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители