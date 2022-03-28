Неизвестные на северо-западе Москвы напали на кафе и его посетителей

Несколько человек, предположительно, из Средней Азии, напали на кафе на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поздним вечером воскресенья несколько человек, предположительно, уроженцев одной из республик Средней Азии, совершили нападение на кафе на улице Свободы. Они разбили в нем стекла и двери, а также избивали посетителей", - сказал собеседник агентства.
В результате происшествия 30-летний посетитель получил удар ножом в спину. Он был госпитализирован и экстренно прооперирован.
Один автомобиль нападавших позднее был найден возле ТЦ в Красногорске. Ведется розыск подозреваемых.