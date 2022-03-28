Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил случившееся

Боец ММА Максим Новоселов, которого ранее обвинила в изнасиловании студентка из Подмосковья, заявил о том, что в его алкоголь что-то подмешали и он потерял самоконтроль, пишет

Фото: Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте" Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте"

Таким образом он отреагировал на обвинения 18-летней девушки и объяснил случившееся. Мужчина заявил, что не помнит, как пострадавшая оказалась вместе с ним в караоке-клубе, а потом и в его авто.

Спортсмен уверен, что виной случившемуся неизвестное вещество, которое подмешали ему в алкоголь. По его словам, еще в клубе он почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой.

Уже на пути к дому бойца задержали правоохранители. Мужчина уверяет, что девушек в своей машине он заметил только в момент задержания. Уточняется, что подруга пострадавшей девушки позвонила в полицию прямо из машины, после чего авто Новоселова остановили сотрудники ДПС.

Известно, что в 1993 году спортсмен был осужден на 14 лет за убийство, а в 2012 году получил 3,5 года за покровительство наркобизнесу.

Накануне, 27 марта, 18-летняя Софья Чекмарева обвинила Новоселова в изнасиловании. Она рассказала, что они познакомилась в клубе, после чего мужчина предложил подвезти студенток до дома. Девушки согласились. Во время остановки на Путилковском шоссе Новоселов начал приставать к Чекмаревой и попытался ее изнасиловать.