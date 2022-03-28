В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
17 минут назад

Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил случившееся

МослентаМослента

Боец ММА Максим Новоселов, которого ранее обвинила в изнасиловании студентка из Подмосковья, заявил о том, что в его алкоголь что-то подмешали и он потерял самоконтроль, пишет

Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил случившееся
Фото: Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте"Страница Максима Новоселова в социальной сети "Вконтакте"

Telegram-канал Shot.

Таким образом он отреагировал на обвинения 18-летней девушки и объяснил случившееся. Мужчина заявил, что не помнит, как пострадавшая оказалась вместе с ним в караоке-клубе, а потом и в его авто.

Спортсмен уверен, что виной случившемуся неизвестное вещество, которое подмешали ему в алкоголь. По его словам, еще в клубе он почувствовал себя плохо и попросил водителя отвезти его домой.

Уже на пути к дому бойца задержали правоохранители. Мужчина уверяет, что девушек в своей машине он заметил только в момент задержания. Уточняется, что подруга пострадавшей девушки позвонила в полицию прямо из машины, после чего авто Новоселова остановили сотрудники ДПС.

Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

Известно, что в 1993 году спортсмен был осужден на 14 лет за убийство, а в 2012 году получил 3,5 года за покровительство наркобизнесу.

Накануне, 27 марта, 18-летняя Софья Чекмарева обвинила Новоселова в изнасиловании. Она рассказала, что они познакомилась в клубе, после чего мужчина предложил подвезти студенток до дома. Девушки согласились. Во время остановки на Путилковском шоссе Новоселов начал приставать к Чекмаревой и попытался ее изнасиловать.

Последние новости
Происшествия,Максим Новоселов,ГИБДД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители