Из торгового центра в Омске из-за пожара эвакуировали 109 человек

"28 марта 2022 года в 10:45 (07:45 мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре в торговом центре на ул. Бульвар Архитекторов. К месту от МЧС России было направлено четыре единицы техники и 21 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит проводка на внешней стене здания, эвакуировано 109 человек", - сообщили в пресс-службе.