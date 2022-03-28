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1 час назад

Из торгового центра в Омске из-за пожара эвакуировали 109 человек

ТАССТАСС

Пожар в торговом центре "Мега" в Омске стал причиной эвакуации 109 человек, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. Пострадавших нет.

Из торгового центра в Омске из-за пожара эвакуировали 109 человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"28 марта 2022 года в 10:45 (07:45 мск) от очевидца поступило сообщение о пожаре в торговом центре на ул. Бульвар Архитекторов. К месту от МЧС России было направлено четыре единицы техники и 21 человек личного состава. По прибытии было установлено, что горит проводка на внешней стене здания, эвакуировано 109 человек", - сообщили в пресс-службе.

Возгорание было ликвидировано в 12:08 (09:08 мск).

Происшествия,МЧС России,
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