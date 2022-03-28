Эксперт рассказал о новых видах мошенничества, связанных с дефицитом товаров

Мошенники начали использовать дефицит отдельных групп товаров для вымогательства денег у россиян. Речь идет о лекарствах, социально значимых продуктах питания, автомобильных запчастях, комплектующих для компьютеров и товаров повседневного спроса. Об этом рассказал эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Играя на панических настроениях потребителей, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Получив деньги, они исчезают», — цитируют Дмитриева РИА Новости.

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По его словам, предложения о покупке могут поступать по разным каналам - по телефону, электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях. В переписке и телефонных разговорах мошенники представляются представителями органов власти, предпринимателями, дилерами известных брендов. При переходе на определенный сайт, где необходимо ввести данные своей карты, происходит хищение средств.

Еще один относительно новый сценарий, получивший популярность у мошенников – предложение кредитов по ставке ниже рыночной. Гражданина убеждают взять кредит и перевести деньги на некий «антикризисный» счет, а также выманивают данные карты.

Еще один вариант обмана - мошенники, представляясь сотрудниками банка, рассказывают жертве, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы пресечь нежелательную операцию, жертве самой необходимо оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«На все уловки мошенников есть универсальная защита: не совершайте никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере. Прервите общение и сами перезвоните в финансовую организацию по официальному телефону», — советует Дмитриев.