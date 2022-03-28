Участники беспорядков под Парижем сожгли рейсовый автобус

Крупные беспорядки произошли в пригородах Парижа в ночь на понедельник, неизвестные угнали и сожгли рейсовый автобус. Об этом сообщил телеканал BFM.

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По его данным, беспорядки начались после того, как в ночь на субботу полицейские застрелили 32-летнего жителя коммуны Севран. Он сидел за рулем угнанного фургона и был убит при попытке бегства. Первая волна беспорядков в воскресенье сопровождалась применением пиротехники и поджогами мусорных баков.

В ночь на понедельник в соседней коммуне Ольне-су-Буа разбили витрину почтового отделения, забрасывали полицейских фаерами и, согласно размещенным в социальных сетях фото, повредили один патрульный автомобиль. Неизвестные угнали рейсовый автобус компании Transdev и подожгли его.