Вооруженное нападение в Израильском городе Хадера сняли на видео

В израильском городе Хадера произошло вооруженное нападение, в результате которого двое местных жителей-израильтян погибли, еще шесть человек, включая двоих полицейских, получили ранения. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

«Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Террористы были ликвидированы сотрудниками полиции Израиля», - говорится в сообщении МИД Израиля.

Как сообщает Reuters, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). По их данным, еще десять жителей Израиля получили ранения.