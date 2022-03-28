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1 час назад

Вооруженное нападение в Израильском городе Хадера сняли на видео

Александр Кузьмин

В израильском городе Хадера произошло вооруженное нападение, в результате которого двое местных жителей-израильтян погибли, еще шесть человек, включая двоих полицейских, получили ранения. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».

«Двое террористов открыли огонь из автоматического оружия, убив двоих израильтян и ранив шестерых. Террористы были ликвидированы сотрудниками полиции Израиля», - говорится в сообщении МИД Израиля.

Как сообщает Reuters, ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). По их данным, еще десять жителей Израиля получили ранения.

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