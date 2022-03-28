Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

Экипаж судна, получившего пробоину в Черном море неподалеку от российского берега, состоит из 12 человек, сейчас они вместе со спасателями обеспечивают откачку воды, судно буксируют к берегу, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росморречфлота.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что гражданское судно получило пробоину в Черном море, с вечера воскресенья ведется спасательная операция.
"Вчера вечером получили информацию о том, что теплоход получил пробоину в районе машинного отделения от сильной воды, имеется поступление воды внутрь корпуса судна. Первым подошел борт погранслужбы, затем прибыл [буксир] "Спасатель Демидов" морспасслужбы, встал лагом, подал электропитание на борт. В настоящее время работают три насоса, которые откачивают воду, ведется буксировка лагом аварийного судна. Спасатели с экипажем - экипаж 12 человек - работают по обеспечению живучести судна", - рассказали в пресс-службе.
Он уточнил, что информации о пострадавших среди членов экипажа нет. Судно будет доставлено к крымскому берегу, как ожидается, в течение нескольких часов.