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45 минут назад

В Черном море на борту судна с пробоиной находится 12 человек

ТАССТАССиещё 10

Экипаж судна, получившего пробоину в Черном море неподалеку от российского берега, состоит из 12 человек, сейчас они вместе со спасателями обеспечивают откачку воды, судно буксируют к берегу, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Росморречфлота.

Российский сухогруз получил пробоину в Черном море
Фото: ТАССТАСС

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что гражданское судно получило пробоину в Черном море, с вечера воскресенья ведется спасательная операция.

"Вчера вечером получили информацию о том, что теплоход получил пробоину в районе машинного отделения от сильной воды, имеется поступление воды внутрь корпуса судна. Первым подошел борт погранслужбы, затем прибыл [буксир] "Спасатель Демидов" морспасслужбы, встал лагом, подал электропитание на борт. В настоящее время работают три насоса, которые откачивают воду, ведется буксировка лагом аварийного судна. Спасатели с экипажем - экипаж 12 человек - работают по обеспечению живучести судна", - рассказали в пресс-службе.

Он уточнил, что информации о пострадавших среди членов экипажа нет. Судно будет доставлено к крымскому берегу, как ожидается, в течение нескольких часов.

Происшествия,Росморречфлот,
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