Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

"Вчера вечером получили информацию о том, что теплоход получил пробоину в районе машинного отделения от сильной воды, имеется поступление воды внутрь корпуса судна. Первым подошел борт погранслужбы, затем прибыл [буксир] "Спасатель Демидов" морспасслужбы, встал лагом, подал электропитание на борт. В настоящее время работают три насоса, которые откачивают воду, ведется буксировка лагом аварийного судна. Спасатели с экипажем - экипаж 12 человек - работают по обеспечению живучести судна", - рассказали в пресс-службе.