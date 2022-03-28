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1 час назад

Кража элитного алкоголя из столичного супермаркета попала на видео

Александр Кузьмин

Гражданка Узбекистана украла из гипермаркета «Глобус» элитный алкоголь почти на 400 тысяч рублей. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как женщина заполняет корзину бутылками, накрывает курткой и спокойно выходит через кассы. На улице она вместе со своим напарником перекладывала украденное в багажник автомобиля. Дерзкое ограбление удалось провернуть три раза.

Стоит отметить, что охрана гипермаркета на юго-западе столицы абсолютно ничего не подозревала. Вскрылась кража, только когда выявили недостачу горячительной продукции. Подозреваемая задержана. Но сдавать напарника пока не спешит.

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