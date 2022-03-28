Кража элитного алкоголя из столичного супермаркета попала на видео

Гражданка Узбекистана украла из гипермаркета «Глобус» элитный алкоголь почти на 400 тысяч рублей. Видео с камер видеонаблюдения публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как женщина заполняет корзину бутылками, накрывает курткой и спокойно выходит через кассы. На улице она вместе со своим напарником перекладывала украденное в багажник автомобиля. Дерзкое ограбление удалось провернуть три раза.