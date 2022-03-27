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2 часа назад

Глава СК поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными

ТАССТАССиещё 2

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими в Харьковской области Украины. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

СК начал расследование жестокого обращения ВСУ с пленными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. На видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. По некоторым данным, противоправные действия имели место на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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