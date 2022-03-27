Мошенники придумали новый способ обмана россиян

В России мошенники начали использовать повышенный спрос на некоторые товары. Об их уловках рассказал эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Николай Дмитриев, передает РИА Новости.

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«Играя на панических настроениях потребителей, злоумышленники предлагают несуществующие товары на сайтах объявлений или в фейковых интернет-магазинах. Получив деньги, они исчезают», - рассказал Дмитриев.

По его наблюдениям, эксплуатируется повышенный спрос на автомобильные запчасти, детали компьютеров, лекарства, социально значимые продукты питания, товары повседневного спроса.

Аферисты отправляют сообщения по sms, электронной почте, в мессенджерах и соцсетях. Иногда они представляются бизнесменами, поставщиками известных брендов или представителями органов власти.

Кража денег происходит при переходе на поддельные сайты или при продаже несуществующего товара на популярных порталах.

Также мошенники стали предлагать кредиты по ставке ниже рыночной. Жертву убеждают взять кредит и перевести его на «антикризисный» счет. Аферисты также могут выманить данные карты и приходящие по СМС коды. Иногда злоумышленники представляются сотрудниками банка, пугают жертву тем, что на ее имя якобы пытаются взять кредит и перевести средства на якобы безопасный счет.

«На все их уловки есть универсальная защита: не совершайте никаких операций с картой или счетом под диктовку телефонного собеседника, адресата в электронной почте или мессенджере», - заключил Дмитриев.