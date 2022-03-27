Квартиру сына президента футбольного клуба ЦСКА обокрала домработница

Полиция задержала бывшую домработницу сына президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера - Вадима Гинера. Ее подозревают в том, что она похитила из квартиры Гинера-младшего 15 тысяч евро. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Отмечается, что подозреваемую задержали в течение суток после того, как пострадавший обратился в полицию. Выяснилось, что это 42-летняя Виолетта Слободенко, домработница семьи Гинеров.

«Московский комсомолец» привел подробности произошедшего. По словам журналистов издания, Гинер-младший первый раз обнаружил, что пропала часть отложенных на жизнь средств, 9 марта.

Он не придал этому особого значения. После того, как конверт с деньгами стал ощутимо тоньше, он забил тревогу и решил сообщить в правоохранительные органы.

Домработница устроилась к Гинерам по протекции своей родственники, которая работает в их семье няней. Ей назначили вполне приличную зарплату, 70 тысяч рублей. Но многодетной матери (у нее на иждивении четверо детей) этих денег, по-видимому, оказалось мало и она стала понемногу брать деньги «из хозяйской заначки».