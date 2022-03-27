Несколько соцучреждений пострадали от сильного ветра в Адыгее

Сильный ветер повредил кровли нескольких социальных учреждений в Гиагинском районе Адыгеи, сообщает администрация муниципалитета.
«Крышу дома культуры имени П. Х. Афанасова снесло сильными порывами ветра, часть кровли упала рядом со зданием. Ветер повредил крыши МБОУ СОШ № 2 и дома культуры в станице Келермесской. И это малая часть того, что натворил ветер», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что почти 100 тыс. человек в Краснодарском крае и Адыгее остались без света из-за непогоды.