Тело пропавшей российской школьницы нашли в реке

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР) заявила, что в реке Ангара в 20 км от Иркутска обнаружено тело пропавшей 18 марта 14-летней школьницы. Об этом пишет ТАСС.

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«Сегодня в 20 км от Иркутска вниз по течению реки Ангары спасателями и следователями извлечено тело без вести пропавшей [девочки]. Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон. Следователями следственного управления назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что вечером 18 марта восьмиклассницу заметили в районе мемориала советским воинам. Позднее в урне рядом с ним обнаружили ее личные вещи и рюкзак.

Ранее сообщалось, что в Иркутске свыше 70 человек принимали участие в поисках пропавшей 14-летней Любови Воронцовой. Ее искали как сотрудники полиции и МЧС, так и волонтеры.