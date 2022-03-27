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36 минут назад

Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании

Майк Габриелян

Боец ММА и блогер Максим Новосёлов задержан по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бойца ММА задержали по подозрению в изнасиловании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полиции стало известно о случившемся, когда в отдел обратилась студентка одного из медицинских университетов Москвы.

По ее словам, накануне ночью она отдыхала с подругой в клубе «Руки вверх» в Мытищах. В клубе находился Новосёлов и его друзья. Они познакомились и поехали в другое заведение. Там боец, по словам девушки, начал к ней приставать.

Девушки решили уехать домой на такси, но Новосёлов уговорил их сесть в его Nissan Patrol. Потерпевшая студентка утверждает, что блогер остановился под каким-то мостом, где вытащил её из машины и изнасиловал.

Сейчас все фигуранты опрашиваются в полиции. Новосёлов отрицает вину. Он заявил полицейским, что «вообще не заметил девушек в машине и не знал, что они едут с ними».

Происшествия,Максим Новоселов,
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